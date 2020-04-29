Огаста, США, , 01:12 — REGNUM Санитарные ограничения, введенные в американском штате Мэн из-за ситуации с коронавирусом нового типа, продлены до 31 мая решением губернатора региона Джанет Миллс, 28 апреля передает телеканал CNN.

При этом в штате начали подготовку к постепенному снятию ограничений с работы предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько штатов США объявили о снятии ограничений на своих территориях. Так, в Колорадо с 27 апреля жителям разрешили покидать свои дома.

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