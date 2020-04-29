Архангельск, , 01:03 — REGNUM В медицинских учреждениях Архангельской области не хватает средств индивидуальной защиты. Об этом в интервью местным СМИ сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

«По средствам индивидуальной защиты в медучреждениях дефицит есть, как и во всем мире, но самый минимальный запас по халатам у нас в целом на неделю. Был провал по средствам индивидуальной защиты для людей — не было возможности купить их в сетях. Привезли прядка миллиона масок , на начальном этапе был ажиотажный спрос, сегодня маски есть в наличии, плюс наши предприниматели их шьют — появилась новая ниша бизнеса», — завил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области силами волонтеров, предпринимателей и учреждений УФСИН только за 27 апреля изготовлено 56 344 изделия.