Каир, , 00:30 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки 22 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что это рекордный показатель по суточной смертности от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии. Всего в стране скончались 359 человек от COVID-19.

Также за сутки в Египте подтвердили еще 260 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в стране достигло 5042. Также с начала пандемии выздоровели 1304 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о продлении режима чрезвычайного положения еще на три месяца в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Также во время действия режима ЧП египетские силовики усилят борьбу с терроризмом.

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