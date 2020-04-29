Рига, , 00:18 — REGNUM Кабинет министров Латвии акцептировал предложение Министерства образования Латвии о возможности удалённой защиты учёной степени, пишет портал LSM

Поправки к закону разрешают при защите докторской диссертации использовать систему видеоконференции для защиты своей работы, а также привлекать в качестве рецензентов и научных руководителей иностранных учёных. Голосование о присуждение докторской, в этом случае, производится в открытом режиме. Поправки должны легитимизировать введённую из-за пандемии COVID-19 систему дистанционного обучения для студентов дневных отделений латвийских вузов. По мнению министерства поправки помогут вузам гибко организовать свою работу.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.