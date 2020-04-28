Рамалла , 28 апреля 2020, 23:59 — REGNUM За сутки в Палестине выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 28 апреля журналистам палестинский министр здравоохранения Май аль-Кела.
Общее число подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Палестине достигло 501, количество летальных исходов — четырёх.
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Напомним, больше всего инфицированных коронавирусом в Палестине приходится на территорию Восточного Иерусалима.
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