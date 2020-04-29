Скопье, , 00:14 — REGNUM Демократическая лига Косово (ЛДК) активно ведет работу по сколачиванию новой правящей коалиции после разрыва с бывшими партнерами из «Движение за самоопределение».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение о коалиции с ЛДК планируют заключить Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная, Сербский список, Социал-демократическая инициатива Фатмира Лимая, Альянс за будущее Косово Бехджета Пацолли и представители несербских национальных меньшинств.

Новая коалиция рассчитывает на поддержку 64 депутатов, хотя при передаче ЛДК мандата на формирование правительства глава партии Иса Мустафа заверил президента Хашима Тачи в том, что возглавляемую им коалицию поддержит 81 депутат из 120.

В поддержке новой коалиции отказали «Движение за самоопределение» и Демократическая партия Косово.

29 апреля представители партии намерен огласить состав нового правительственного кабинета.

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