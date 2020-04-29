Приштина, , 00:12 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Арбен Вития 28 апреля заявил, что в результате обследования 250 образцов за последние сутки в стране было выявлено 10 новых случаев заражения коронавируса, а 31 пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже второй день подряд число излечившихся в Косово превышает число новых заразившихся.

На данный момент в Косово выявлено 790 случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Косово скончались 24 человека. Победу над коронавирусом одержал 201 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом