Мурманск, , 23:43 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых случаев инфекции выросло до 1126. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

55 новых пациентов с коронавирусом выявлено на стройплощадке в Белокаменке, в числе зараженных там уже 922 человека. Пять новых случаев выявлено в Кировско-Апатитской агломерации, шесть — в Печенгском районе, по одному — в Мурманске, Североморске, Кольском и Ловозерском районах области.

Число излечившихся от коронавируса выросло до 98, на лечении продолжают находиться 1024 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом: три женщины и один мужчина.

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