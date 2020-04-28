Бразилиа, , 23:38 — REGNUM Запрет на прилёт в страну для иностранных граждан продлило правительство Бразилии. Информация об этом 28 апреля опубликована в официальной газете кабмина.

Сообщается о продлении запрета на приезд иностранных граждан в Бразилию воздушным транспортом. Мера касается всех иностранцев без исключения, вне зависимости от национальности.

Данная мера была введена в стране 30 марта.

В настоящее время количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии составляет 66 501, из них 31 142 человека вылечились, 4543 скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале подготовки правительством Бразилии к снятию карантинных мер в стране.

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