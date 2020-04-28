Москва, , 23:36 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты допускает сценарий, при котором возможен шестикратный рост числа безработных в России. Об этом заявил 28 апреля глава ведомства Антон Котяков.

«Если говорить о пяти-шести миллиона человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе один из сценариев, который Минтруд на сегодняшний день просчитывал. То есть мы чётко отследили тенденции, которые сейчас складываются на рынке», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24»

Вместе с тем министр подчеркнул, что все антикризисные меры, разрабатываемые в настоящее время правительством, так или иначе направлены на сохранение трудовых коллективов.

Напомним, ранее Антон Котяков сообщил, что в России в последние два месяца наблюдается сдержанный рост количества безработных, на сегодняшний день он составляет около 950 тысяч человек.

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