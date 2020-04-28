Хельсинки, , 23:28 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии достигло 4740, сообщили 28 апреля в финском минздраве.

За минувшие сутки этот показатель увеличился на 45, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — на шесть.

Теперь в Финляндии количество летальных исходов среди людей, у которых был выявлен вирус SARS-CoV-2, достигло 199.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, барьер в 4,7 тыс. заражённых коронавирусом в Финляндии был преодолён за минувшие сутки.

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