Вашингтон, , 23:27 — REGNUM В скором времени США выйдут на уровень, позволяющий тестировать на коронавирус до пяти млн человек ежедневно, заявил 28 апреля журналистам президент Дональд Трамп.

По его словам, это будет достигнуто «скоро», потому что «мы очень хорошо работаем».

Напомним, с начала пандемии коронавируса в США прошли тестирование на SARS-CoV-2 5,6 млн человек, при этом было выявлено более 1 млн заражённых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, США прочно удерживают первое место в мире по масштабам эпидемии и количеству смертей от COVID-19.