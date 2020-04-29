Скопье, , 00:09 — REGNUM 28 апреля в министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили о том, что за последние сутки на территории страны было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего на территории страны выявлен 1471 случай заражения. За прошедший день победу над коронавирусом одержали ещё 36 пациентов. В Северной Македонии 589 человек уже признаны излечившимися от коронавируса.

От осложнений, вызванных коронавирусом, 28 апреля скончались шесть человек. Всего с заболеванием не справился 71 пациент.

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