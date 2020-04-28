Иерусалим, , 23:21 — REGNUM До 15 728 возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава страны, за последние сутки выявлено 139 случаев заражения коронавирусом, скончались два пациента от последствий заболевания COVID-19. Всего на сегодняшний день подтверждено 15 728 случаев заражения, из них скончались 210 человек.

Количество пациентов в тяжёлом состоянии сократилось до 116 человек, из них 92 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За последние 24 часа выздоровел 371 человек, общее число выздоровевших составило 7746 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Израиле ряд нарушителей карантина стали рекордсменами по количеству полученных штрафов.

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