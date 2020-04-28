Москва, , 23:21 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что восстановление мировой транспортной системы после пандемии будет довольно длительным, а международный туризм уже никогда не будет прежним. Об этом Захарова заявила в ходе интервью журналисту Михаилу Зыгарю на видеохостинге YouTube.

Захарова заявила, что в последние годы слишком много людей получили доступ к дешевым авиаперевозкам, тогда как раньше это была исключительно привилегия высшего класса.

«Вопрос массовости туризма встал перед миром в последние 15−20 лет. Для людей, у которых за душой ничего нет, авиаперевозки стали обыденным делом, хотя раньше это было доступно только определенному классу — бизнесу и обеспеченным гражданам. Люди, у которых есть деньги, путешествуют на самолетах — у них есть возможности», — сказала официальный представитель МИД России.

Она также отметила, что те, у кого денег нет, раньше путешествовали как придется, например, автостопом.

«Они соответствующим образом одеты, ни на что не претендуют. Они готовы спать, есть, ждать на полу. А теперь все перемешалось. Как это могло выглядеть дальше? Понятно, что это должно было трансформироваться», — отмечает Захарова.

Она отдельно отметила, что российские граждане, которые оказались за рубежом в период пандемии, по крайней мере некоторые из них оказались в непростой ситуации якобы из-за своего эгоизма и безответственности.

«Зарубежная поездка — это серьезное, ответственное и очень рисковое предприятие. Чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи», — подчеркивает Захарова.

А вот бедные люди, по словам Захаровой, часто ездят за рубеж в долг и это стало «нормой жизни», от которой они не захотели отказаться. Официальный представитель МИД России считает это негативным моментом.

«Нужно поднимать степень личной ответственности», — сказала Захарова.