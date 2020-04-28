Скопье, , 23:22 — REGNUM Техническое правительство Северной Македонии 28 апреля приняло решение о введении комендантского часа в нерабочий праздничный день 1 мая и в следующие за ним выходные. Выход на улицу в период с 14:00 до 5:00 будет ограничен. Нарушителям будет грозить штраф или тюремное заключение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данная мера будет действовать на всей территории страны.

Глава правительства Северной Македонии Оливер Спасовски подчеркнул, что иные меры, введенные с целью предотвращения распространения коронавируса, остаются в силе.

На территории страны выявлен 1421 случай заболевания коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом