Кишинёв, , 23:05 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 3637, сообщил 28 апреля журналистам молдавский министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По словам чиновника, за прошлые сутки этот показатель вырос на 156, количество летальных исходов — на два.

Таким образом, теперь общее количество летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в Молдавии 103, число излечившихся — 975.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог числа умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Молдавии в 100 человек был превышен накануне, 27 апреля. В стране продолжает действовать режим ЧП.

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