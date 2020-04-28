Париж, , 22:37 — REGNUM Стратегию по выходу из режима карантина представил 28 апреля в Национальном собрании премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Эдуар Филипп объявил, что первый этап снятия ограничительных мер будет запущен 11 мая и продлится по 2 июня. Из-за разницы в эпидемиологической ситуации в разных районах страны, Франция будет поделена на «зеленые» и «красные» зоны.

По задумке, сначала ослабление ограничительных мер будет опробовано в «зеленых» зонах. Если в них ежедневный прирост числа заражённых будет снижаться, то ограничительные меры будут отменены и в «красных» зонах.

Суть стратегии определена словами «защищать, тестировать и изолировать». Планируется обеспечить защитными масками всех граждан страны, а также провести массовое тестирование на коронавирус, чтобы вовремя выявить всех заражённых. Всех граждан, инфицированных коронавирусом, будут изолировать.

Премьер-министр Франции предупредил, что снятие ограничительных мер может начаться и позже 11 мая, это будет зависеть от показателей заболеваемости в стране к этому дню. Либо режим выхода из карантина будет проходить на более строгих условиях в тех департаментах, которые попадут в «красный» сектор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах по выходу из режима карантина во Франции.

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