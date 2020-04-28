Москва, , 22:15 — REGNUM Штраф, полученный находящимся на карантине жителем Москвы из-за брата-близнеца может быть оспорен в досудебном порядке. Об этом 28 апреля сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Как пояснил Данчиков, если житель Москвы не нарушал режима самоизоляции и оставался дома, а система приняла за нарушителя его брата-близнеца, то он можт оспорить полученный штраф в досудебном порядке.

Для этого, по словам Данчикова, мужчине надо предоставить доказательства того, что он не покидал самовольно квартиру. На обжалование штрафа у жителя Москвы есть десять дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе Москвы с выявленным заражением коронавирусом, которому был выписан штраф после того, как система видеонаблюдения приняла его брата-близнеца за него самого. При этом у брата-близнеца был одноразовый пропуск, разрешающий передвижение по городу.

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