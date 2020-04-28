Екатеринбург, , 22:11 — REGNUM Благотворители из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей передали оборудование филиалу Центра гигиены и эпидемиологии в Каменске-Уральском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе союза.

Бизнесмены передали 3 млн рублей на прибор ПЦР-диагностики. Он позволяет выявлять разные виды инфекции, включая коронавирусную.

«Поставка прибора позволяет практически вдвое увеличить мощность лаборатории», — отмечают в союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбург прибыли спецборты с гуманитарной помощью из Китая. Их также проплатили уральские предприниматели.

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