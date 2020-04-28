Москва, , 22:06 — REGNUM Более половины жителей Москвы не имеют домашних питомцев. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на ИЦ «Безопасный транспорт».

Согласно исследованию, проведённому дептрансом, у 52% москвичей домашние животные отсутствуют. При этом 31% горожан имеют кошку, 19% — собаку, 4% — рыбок, по 2% получили категории «грызуны» и «другие животные», 1% — птицы.

При этом у 72% москвичей режим прогулок с собаками после введения режима самоизоляции не изменился. В то же время у 20% частота прогулок с собаками уменьшилась, а у 8% — увеличилась.

Отмечается, что дважды в день с собакой гуляют 42% опрошенных, раз в день — 13%, три раза в день — 13%, а четыре раза — всего лишь 2%. Ответ «гуляет другой член семьи» поддержали 15%, а 14% респондентов и вовсе сказали, что гулять с их собакой не нужно.