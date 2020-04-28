Москва, , 22:01 — REGNUM Штраф за нарушение режима самоизоляции получил житель Москвы с выявленным заражением коронавирусом из-за своего брата-близнеца. Об этом 28 апреля сообщил портал Mosday.ru.

28-летний житель Москвы Антон находился на самоизоляции в связи с выявленным у него заражением коронавирусом. Он находится дома вместе с родителями уже более двух недель. Продукты и лекарства Антону привозил брат-близнец Анатолий. В один из приездов брата-близнеца система видеонаблюдения идентифицировала его как нарушившего режим Антона с заражением коронавирусом.

После этого Антон получил постановление об административном правонарушении от объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Обратившись в организацию, Антон получил ответ, что ему ничем помочь не могут и предложили обратиться в электронную приемную ОАТИ, не уточнив, какие для этого нужны документы.

По завершении срока карантина мужчина должен обратиться к врачу, который примет решение, продлевать ли срок карантина. В случае продления пациент опасается повторения ситуации, и тогда штраф будет более внушительным. Кроме того, ему может грозить ограничение свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штрафе, который был оформлен водителю с камеры видеонаблюдения в Москве из-за ошибки при составлении пропуска.

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