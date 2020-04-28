Москва, , 21:40 — REGNUM На сегодняшний день число безработных в РФ достигло отметки в 950 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тысяч человек», — сказал Котяков.

По его словам, «последний месяц-два» наблюдается динамика к росту, «но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали».

При этом, по его словам, число безработных в России после окончания пандемии коронавируса может достичь 5−6 млн человек.