Москва, , 21:31 — REGNUM В Москве как минимум до 11 марта будут закрыты все салоны красоты, солярии и сауны. Об этом сказано в указе мэра столицы Сергея Собянина, подписанного сегодня, 28 апреля.

Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня объявил, что режим ограничительных мер продлится как минимум до 11 мая. Речь идет о том, что майские праздники так и останутся праздничными днями, а рабочие дни — 6,7,8 мая будут считаться выходными с сохранением заработной платы.

Глава государства отметил, что выход из ограничительных мер начнется с 12 мая.