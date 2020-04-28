Москва, , 21:26 — REGNUM Организация летнего отдыха московских школьников приостановлена до 31 июля. Об этом 28 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания», — написал мэр.

По его словам, в столичное правительство поступают вопросы по отдыху учеников школ. Однако было принято решение приостановить организацию летней кампании до 31 июля.