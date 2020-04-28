Прага, , 21:23 — REGNUM В Чехии будет продлён режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, ранее введённый на период до 30 апреля. Соответствующее решение ободрил парламент страны.

Правительство Чехии предлагало продлить особый режим до 25 мая, однако депутаты по итогам многочасовых дебатов проголосовали за его продление только до 17 мая, так как большинство согласилось с необходимость скорейшего начала отмены ограничительных мер для восстановлении экономики страны.

Согласно последним данным, на территории Чехии выявлено почти 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 223 пациента скончались, 2834 человека выздоровели. При этом за последние сутки в стране зафиксирован лишь 41 новый случай инфицирования, что является самым низким показателем за последние полтора месяца.