Москва, , 21:12 — REGNUM Из-за режима самоизоляции в Москве изменились правила проведения шумных работ. Об этом сообщил 28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более четырёх часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», — написал мэр.

Он напомнил, что ранее в столице разрешалось проводить работы с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов. Но сейчас квартиры превратились в офисы и учебные аудитории, и днём требуется поддерживать рабочую атмосферу.

Собянин добавил, что новые правила распространяются в том числе и на новостройки и вступают в силу немедленно.