Париж, , 21:11 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались ещё 367 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 28 апреля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, всего во Франции зафиксировано уже23 660 случаев летального исхода больных COVID-19. Из них более 14,8 тысячи человек скончались в больницах, а остальные — в социальных и медики-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки на территории страны подтверждено 1520 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных инфицированных достигло 129 859 человек.

На сегодняшний день в больницах Франции находятся 27 484 пациента с коронавирусом, 46 886 человек из числа обративших за помощью к медикам излечились и были выписаны из больниц.