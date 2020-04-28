Москва, , 21:08 — REGNUM Количество жителей российской столицы, находящихся в больницах с диагнозом «коронавирус», возросло до 17 тысяч человек. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на сегодняшний день в больницах Москвы с диагнозом «коронавирус» находятся уже 17 тысяч человек. Сотни пациентов в реанимации и на искусственной вентиляции легких.

Собянин подчеркнул, что ежедневно в Москве от последствий коронавируса умирают по 30−40 человек.