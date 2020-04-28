Москва, , 21:07 — REGNUM Московская федерация профсоюзов направила обращение в ФНПР и правительство РФ, в котором предложила приравнять случаи заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых обязанностей к несчастным случаям на производстве. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«Механизм социальной защиты работников в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией так и остается неопределённым, и эта ситуация вызывает широкий общественный резонанс, порождает дискуссию в СМИ, провоцирует напряженность в медицинских трудовых коллективах и порождает неоднозначные толкования среди руководителей медучреждений, работников и профсоюзов», — цитирует пресс-служба слова председателя МФП Михаила Антонцева.

По его словам, спасая человеческие жизни и обеспечивая благополучие государства, «работники выполняют свой профессиональный долг в условиях угрозы и риска для собственной жизни и здоровья».