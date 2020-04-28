Афины , , 21:07 — REGNUM За сутки в Греции выявили ещё 32 случая инфицирования коронавирусом, сообщает 28 апреля греческий минздрав.

Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в этой стране 2566, количество летальных исходов — 138, причём двое умерли за последние сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции с 4 мая начинается постепенная отмена введённых из-за пандемии ограничений. Люди смогут без запроса разрешений выходить из дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Греции приготовились отменить часть карантинных мер