Афины , 28 апреля 2020, 21:07 — REGNUM За сутки в Греции выявили ещё 32 случая инфицирования коронавирусом, сообщает 28 апреля греческий минздрав.
Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в этой стране 2566, количество летальных исходов — 138, причём двое умерли за последние сутки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции с 4 мая начинается постепенная отмена введённых из-за пандемии ограничений. Люди смогут без запроса разрешений выходить из дома.
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