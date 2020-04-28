Аддис-Абеба, , 21:05 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Африке в настоящий момент составляет 33 566 человек, 28 апреля сообщает Africa CDC.

Общее подтвержденное число смертей от COVID-19 на африканском континенте к настоящему моменту увеличилось до 1469.

По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза, наибольшее число случаев COVID-19, примерно по 4,8 тысяч, зарегистрировано в Египте и ЮАР. Наибольшее число погибших в Алжире с 432 смертельными случаями.

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