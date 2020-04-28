Москва, , 21:02 — REGNUM Более тысячи случаев заражения коронавирусом было выявлено в результате сплошного тестирования военнослужащих, слушателей и курсантов военных вузов в России. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего в военных вузах подтверждено заражение коронавирусом у 1041 военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. В довузовских учебных заведения положительный результат теста на коронавирус был получен у 277 преподавателей и воспитанников.

Среди гражданского персонала Вооружённых сил РФ выявлено 259 человек с заражением коронавирусом.

Всего с марта по 28 апреля в Вооружённых силах РФ и в военных вузах и других учебных заведениях выявлено более 2500 случаев заражения SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве случаев заражения коронавирусом в армии России.

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