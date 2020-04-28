Москва, , 20:57 — REGNUM По решению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни в Москве начнут выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере трёх тысяч рублей в месяц. Об этом в блоге на своей странице заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц», — написал Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что режим самоизоляции в России продлевается до 11 мая.