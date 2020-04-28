Москва, , 20:53 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» за период с начала доставила из Китая в Россию около 205,2 млн медицинских масок. Об этом сообщила RNS пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По его словам, всего за период с 6 по 28 апреля авиаперевозчик выполнил 54 грузовых чартерных рейса из Китая, практически 100% грузов составляли маски и средства индивидуальной защиты.

Сообщается, что до конца месяца планируется выполнить еще 11 авиарейсов. Всего, как ожидается, за месяц рейсами «Аэрофлота» будет доставлено около 250 млн масок.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России ежедневно используется более 12 млн масок, треть из которых на данный момент закупается в Китае.

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