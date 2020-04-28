Москва, , 20:51 — REGNUM Из-за необходимости поддерживать рабочую атмосферу в квартирах в период самоизоляционного режима требования к соблюдению тишины и покоя будут серьёзно ужесточены. Об этом в блоге на своём сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удалёнке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьёзно ужесточены», — написал Собянин.

По его словам, в будние дни на проведение ремонтных работ будет оставлено не более четырёх часов, в остальное же время будет необходимо соблюдать тишину.

Собянин подчеркнул, что данные ограничения также затронут и новостройки, которые были введены в пользование недавно.