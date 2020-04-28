Москва, , 20:46 — REGNUM В Москве до 11 мая продлеваются все введённые ранее ограничения. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Комментируя решение, мэр написал в блоге, что ежедневно получает обращения и просьбы об ослаблении мер.

«Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — уверен он.

Собянин напомнил, что в Москве ежедневно умирает по 30−40 человек в коронавирусом.