Тирана, , 00:11 — REGNUM За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Албании достигло 750. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Утром 28 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 52-летний мужчина из города Круя. Перед смертью он провел восемь дней в реанимации. Всего летальным исход получили 30 случаев заражения.

На данный момент в стране проведено 7758 обследований на коронавирус. 431 пациент уже одержал победу над заболеванием.

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