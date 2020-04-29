Тирана, 29 апреля 2020, 00:11 — REGNUM За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Албании достигло 750. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Утром 28 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 52-летний мужчина из города Круя. Перед смертью он провел восемь дней в реанимации. Всего летальным исход получили 30 случаев заражения.
На данный момент в стране проведено 7758 обследований на коронавирус. 431 пациент уже одержал победу над заболеванием.
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