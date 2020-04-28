Москва, , 20:36 — REGNUM Действующие в Москве ограничения начнут снимать сразу же, как только уровень заболеваемости COVID-19 начнёт спадать. Об этом в блоге на своём сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения», — написал Собянин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в ближайшие дни данные ограничения необходимо соблюдать максимально строго: «Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить».