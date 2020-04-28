Ростов-на-Дону, , 20:36 — REGNUM Неукоснительное соблюдение ограничительных мер в Ростовской области в условиях распространения коронавируса остаётся одним из основных направлений борьбы с инфекцией. Нарушителей режима изоляции донской губернатор Василий Голубев назвал «пофигистами».

В ходе заседания регионального оперштаба глава региона указал на необходимость работы с «пофигистами», которые «плюют» на все предписания, «выходят на улицы и танцуют».

ИА REGNUM напоминает, что режим всеобщей изоляции действует в Ростовской области с 31 марта. На Дону зарегистрировано 778 случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 145 жителям региона. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжёлое.

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