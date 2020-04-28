Москва, , 20:33 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы остаться дома на майские праздники и продолжать соблюдение режима самоизоляции. Соответствующую запись он разместил в блоге на своём сайте.

«На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», — написал Собянин.

Он поблагодарил жителей города за «понимание и огромное терпение» и подчеркнул, что от поведения каждого из москвичей «в прямом смысле слова зависит жизнь и здоровье людей» и то, с какими потерями граждане пройдут эти испытания.