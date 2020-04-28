Москва, , 20:28 — REGNUM Безработные жители Москвы в ближайшее время получат дополнительные выплаты на каждого ребёнка. Об этом сообщил 28 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

«По решению президента России в ближайшие дни мы начнём выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что эти средства будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособиям по безработице.

Таким образом, уточнил Собянин, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей: 12 130 рублей будут выплачены за счёт федерального бюджета, 7370 — за счет бюджета Москвы и 3000 будет выплачено дополнительно на каждого несовершеннолетнего ребёнка в месяц.