Екатеринбург, , 20:45 — REGNUM Дума Екатеринбурга отказалась корректировать программу сноса многоквартирных домов. Решение приняли на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В мэрии предложили парламентариям отвести под снос несколько домов в Кировском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга. Данные объекты ранее капитально отремонтировали, на что было потрачено более 100 млн рублей.

Чиновники попытались убедить депутатов: если не внести дома в программу, то мэрия не сможет провести торги на развитие застроенных территорий, а сейчас земли используются якобы неэффективно. Однако в думе не поддержали инициативу горадминистрации. Для принятия положительного решения не хватило трёх голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске осудили экс-специалиста свердловского Фонда капремонта. Гражданина обвинили в коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогательством.

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