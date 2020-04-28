Афины , , 20:22 — REGNUM Отмена ограничений на выход из дома в Греции произойдёт с 4 мая, заявил 28 апреля греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Он отметил, что решение о начале поэтапного снятия ограничений принято в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения. Всё начнётся с отмены ограничений на передвижение по стране.

То есть с 4 мая не нужно будет, чтобы беспрепятственно выходить из дома, получать персональное разрешение у властей. Однако ещё на полмесяца останется запрет на выезды за пределы своего района.

Ещё в Греции с 4 мая начнут работать магазины, торгующие электроникой, книгами, спортивными товарами. Люди смогут начать проводить техосмотры машин.

Будет возможность посещать парикмахерские. Прочие торговые точки, не считая ТЦ, не будут функционировать до 11 мая. ТЦ планируется открыть в первый день лета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло двух с половиной тысяч.

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