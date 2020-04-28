Москва, , 20:21 — REGNUM На сегодняшний день ослабление режима ограничительных мер было бы популистским шагом, которое в будущем привело бы к ещё большему числу умерших от COVID-19. Об этом в блоге на своём сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — написал Собянин.

По его словам, в этой связи был подписан указ о продлении ограничительных мер в столице по 11 мая.