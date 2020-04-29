Тегеран, , 07:55 — REGNUM 28 апреля глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране 72 439 человек из общего числа 92 584 заражённых коронавирусом выжили и выздоровели, при этом 5 877 человек погибли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джаханпур отметил, что за 24 часа было выявлено 1111 новых случаев заражения, 71 человек умер. Иранский чиновник также подчеркнул, что 2983 пациента находятся в критическом состоянии. Далее он сообщил, что на сегодняшний день в Иране было проведено 442 590 тестирований на наличие COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в Иране регулярно производится дезинфекция общественных мест.