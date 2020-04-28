Рим, , 20:17 — REGNUM Число пациентов с COVID-19 в реанимации в Италии сократилось до 1863 человека по сравнению с 1956 днем ранее, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

По официальной статистике, общее число не выздоровевших носителей коронавирусной инфекции за сутки в Италии также сократилось с 105 813 до 105 205 человек. Выздоровевшими официально считаются 68 941 человек.

В то же время, суточное число погибших 28 апреля выросло до 382 против 333 днем ранее, число выявленных случаев COVID-19 за сутки также выросло до 2091 с 1739.

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