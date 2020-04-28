Иркутск, , 20:11 — REGNUM В ходе совещания, посвящённого противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции, новый глава Иркутской области Игорь Кобзев сделал два серьёзных заявления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во-первых, он попросил главу государства об особых преференциях для медиков, работающих с COVID-19. Во вторых, врио губернатора Иркутской области видит необходимость в организации работы передвижных лабораторий, которые будут брать тесты на SARS-CoV-2. В своём докладе он также рассказал о ситуации с распространением инфекции на территории Приангарья:

«В настоящее время в регионе на SARS-CoV-2 обследованы более 35 000 человек. Сейчас в сутки проводится более 1400 исследований. Планируем к концу мая выйти на 4000 исследований в сутки. В данный момент в больницах находится 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 10 человек — с пневмонией. Бессимптомное течение наблюдалось более чем у половины заболевших.

В тяжелом состоянии сейчас четыре человека. На карантине в 10 обсерваторах находится 237 человек. Всего через обсерваторы прошло 1200 человек, из них у 20 человек были выявлены симптомы COVID-19. Под наблюдением врачей находятся на карантине более 2000 человек. Коечный фонд для приема коронавирусных больных заполнен на 5,4%. Это с учётом того, что в Иркутской области госпитализируются все больные, даже с бессимптомным течением. На особом контроле у нас находятся пациенты с внебольничной пневмонией. В настоящее время всего 242 человека, из них 47 детей, у 18 пациентов пневмония тяжелой степени. Все пациенты находятся на мониторинге в областной клинической больнице, и все обследованы на SARS-CoV-2.

Владимир Владимирович, поставленные вами задачи к 28 апреля подготовить медицинские организации для приема больных выполнены. Готовы нарастить ресурсы и в дальнейшем.

Проведена инвентаризация и перераспределение оборудования, на 100% все больницы укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Согласно разработанной схеме, все пациенты госпитализируются в инфекционных лечебных учреждениях, в которых на сегодня развёрнуты 1195 коек. Это 100% от плана. К приему пациентов готовы 836 коек с подачей кислорода и 418 коек — с ИВЛ. Часть ИВЛ временно перераспределены из других медицинских организаций Иркутской области без снижения готовности приема сложных пациентов. На оснащение коечного фонда и приобретение соответствующего необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 миллионов рублей из федерального бюджета. И за это — отдельное спасибо.

Все эти средства задействованы на 100%, в том числе на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты. Медицинские организации обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами. Все инфекционные госпитали и обсерваторы полностью укомплектованы медицинским персоналом, автомобилями и бригадами скорой медицинской помощи. Для выплат стимулирующего характера медработникам выделено из областного бюджета 269 млн рублей, из федерального — 281. И уже за апрель все медицинские работники, контактирующие с коронавирусной инфекцией, получат двойную заработную плату.

Владимир Владимирович, мы понимаем, в каких непростых условиях работает сегодня медицинский персонал. Есть предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающим с коронавирусными больными. А также — зачесть время работы с SARS-CoV-2 для этой категории специалистов как тройной стаж. Один день работы — за три дня.

Теперь о мерах поддержки, реализуемых в регионе. Мы увеличили резервный фонд до 1,5 млрд руб. Эти деньги мы направили на реализацию комплексных мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Нами организована досрочная выплата по основным мерам поддержки социально незащищенным категориям семей. Дополнительно выделено более 800 000 руб. из областного бюджета на софинансирование с 1 июня 2020 г. ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей на время дистанционного обучения обеспечиваем продуктовыми наборами. Это почти 107 000 детей. Из областного бюджета мы дополнительно выделили 200 млн рублей.

Для поддержки малого и среднего бизнеса мы снизили ставку по региональному налогу до 0,5 процента. Нами приняты меры по освобождению предпринимателей от уплаты арендных платежей объектов недвижимого имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности. Предпринимателям, которые сохранили занятость своих сотрудников и организовали временные рабочие места, мы предоставили субсидии на компенсацию расходов на минимальную заработную плату, а также налогов и взносов во внебюджетные фонды. Для граждан, которые потеряли работу, мы предлагаем работу по благоустройству общественных пространств с минимальным размером оплаты труда. С учётом регионального коэффициента для Иркутской области — это более 14 000 руб., а в южных и северных районах — около 16 000 руб.

Планируем привлечь и вовлечь в этот процесс более 700 человек. И работа в этом направлении будет продолжена. С учётом динамики ситуации принято решение постепенного смещения ограничительных мер. В частности, мы расширили список видов деятельности, по которым предприятиям разрешается работать в период повышенной готовности с условием строгого соблюдения санитарных эпидемиологических норм. При этом ваше решение о сохранении режима самоизоляции до 11 мая полностью поддерживаем.

Владимир Владимирович! По предварительной оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области составят более 20 млрд руб. Из них более 17 млрд составит потеря по налоговым поступлениям от основных отраслей. В связи с этим, конечно, хотелось бы попросить вас компенсировать частично расходы областного бюджета, направленные на поддержку региональной экономики. Мы сегодня мобилизовали наши ресурсы на проведение тестов.

Но область у нас большая, удалённость от центра до некоторых населённых пунктов составляет более 1000 км. И это характерно не только для Иркутской области, но и для многих регионов нашей страны. Как предложение — для улучшения качества и количества проводимых тестов — оснастить такие субъекты передвижными пунктами тестирования. В Иркутской области потребность в таких мобильных пунктах составляет 20 единиц. Прошу вас поддержать нашу инициативу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в регионе было выявлено более 100 случаев заражения SARS-CoV-2.

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