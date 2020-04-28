Рим, , 19:56 — REGNUM Общее число граждан Италии, которые были проверены на коронавирус с начала эпидемии, составило 1,275 млн, 28 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно правительственному отчету, ежедневное число тестов на SARS-CoV-2 в Италии составляет 35−40 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч, от заболевания погибли более 27 тысяч человек.

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