Москва, , 19:42 — REGNUM В России в День Победы 9 мая 2020 года будет проведён воздушный военный парад, несмотря на пандемию коронавируса, заявил 28 апреля президент РФ Владимир Путин.

В условиях эпидемии SARS-CoV-2 традиционный военный парад на Красной площади проводить небезопасно, прежде всего для здоровья ветеранов Великой Отечественной войны.

«В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что все мероприятия, которые ранее были запланированы на 9 мая, включая парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-службы ряда военных округов России сообщили о военном параде, который пройдёт 9 мая в небе нескольких десятков российских городов. В торжественном мероприятии будут задействованы сотни боевых самолётов и вертолётов.

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